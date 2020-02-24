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24 февраля 2020, 16:45 15

Протесты в Новых Санжарах: назвали сроки расследования дел

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24 февраля 2020, 16:45 15
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Следователи должны завершить расследование дел по фактам столкновений в Новых Санжарах в течении двух месяцев. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает пресс-служба МВД
Фото: МВД
Следователи должны завершить расследование дел по фактам столкновений в Новых Санжарах в течении двух месяцев. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает пресс-служба МВД

По его словам, на данный момент правоохранители продолжают расследование в отношении шести человек в пяти уголовных делах, пишет Regionews.

"Выясняются роли и месте каждого человека и, если их действия содержат в себе признаки уголовного преступления, граждане будут привлекаться к уголовной ответственности. Сейчас таких лиц 6. Не исключено, что эта цифра возрастет. На расследование уголовных производств у следователей есть 2 месяца. После того, как следствие объявит гражданам подозрения, суд будет выбирать им меры пресечения", - отметил Варченко.

Также он сообщил, что правоохранители проверяют причастность лиц, которые физически не участвовали в столкновениях.

В четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине. Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения по закону.

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).


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