Секретарь СНБО Данилов отправился в Новые Санжары
Фото: Facebook/Олег Синегубов
Каксообщили RegioNews в СНБО, утром 22 февраля Данилов вылетел в Новые Санжары по поручению президента Владимира Зеленского.
"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии" Новые Санжары ", - отметили в СНБО.
Позднее губернатор Полтавщины Олег Синегубов сообщил, что Алекчей Данилов уже прибыл в Полтаву.
"Секретарь СНБО Алексей Данилов прибыл в Полтавскую область. Будем работать в Новых Санжарах", - написал Синегубов.
Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании). Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.
Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА. Столкновения с правоохранителями продолжались до самого вечера. Арсен Аваков сообщил, что во время протестов в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Нацполиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.
21 февраля ситуация в Новых Санжарах была спокойная, 23 задержанных отпустили, один находится под стражей.
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