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21 февраля 2020, 10:22 5

Протесты в Новых Санжарах: 24 задержанным грозит до 8 лет лишения свободы

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21 февраля 2020, 10:22 5
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Всем задержанным за массовые беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области грозит до восьми лет лишения свободы
Фото: 0532.ua
Всем задержанным за массовые беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области грозит до восьми лет лишения свободы

Как передает RegionNews, об этом РБК-Украина сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, 24 задержанных в Новых Санжарах были доставлены в территориальное подразделение полиции.

"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали. Потому что последние - это преступления тяжкие. Это статья 294 УКУ - массовые беспорядки. Там санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. И часть 2 статьи 345 УК - нанесение повреждений работнику работнику правоохранительного органа (санкция статьи до 5 лет лишения свободы, - ред.). Это серьезные статьи", - уточнил он.

Напомним, ранее Арсен Аваков сообщил, что во время протестов в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Нацполиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.


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