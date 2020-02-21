Протесты в Новых Санжарах: 24 задержанным грозит до 8 лет лишения свободы
Как передает RegionNews, об этом РБК-Украина сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.
По его словам, 24 задержанных в Новых Санжарах были доставлены в территориальное подразделение полиции.
"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали. Потому что последние - это преступления тяжкие. Это статья 294 УКУ - массовые беспорядки. Там санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. И часть 2 статьи 345 УК - нанесение повреждений работнику работнику правоохранительного органа (санкция статьи до 5 лет лишения свободы, - ред.). Это серьезные статьи", - уточнил он.
Напомним, ранее Арсен Аваков сообщил, что во время протестов в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Нацполиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.
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