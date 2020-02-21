Самый страшный вирус - это вирус ненависти: Зеленский обратился к украинцам
Фото: Официальное интернет-представительство президента
Соответсвующее обращение опубликовано на сайте президента, пишет RegioNews.
"В следующие две недели мы должны с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти ", - подчеркнул президент.
Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. С эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании). Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.
Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестовали против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА. Столкновения с правоохранителями продолжались до самого вечера. Арсен Аваков сообщил, что во время протестов в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Нацполиции и один гражданский. Полиция открыла два уголовных производства.
21 февраля ситуация в Новых Санжарах спокойная, 23 задержанных отпустили, один находится под стражей.
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