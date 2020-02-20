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20 февраля 2020, 22:34 7

Две недели обсервации: Скалецкая решила пройти карантин вместе с эвакуированными из Китая

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20 февраля 2020, 22:34 7
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет 14 дней вместе с украинцами, которых эвакуировали из Уханя
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет 14 дней вместе с украинцами, которых эвакуировали из Уханя

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны. Мы тщательно готовились к эвакуации и подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая ", - написала Скалецкая.

Министр отметила, что события в Новых Санжарах ее поразили и поблагодарила волонтеров, которые работали над эвакуацией самолета.

"Также хочу попутно поблагодарить тех, кто работал над эвакуацией и особенно - экипаж самолета, наших медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции", - написала Скалецкая.

Она также обратилась к своей дочери, которой завтра исполнится 10 лет: "Доченька, я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день не дома. Когда я вернусь, мы еще раз отпразднуем его с тобой. Обещаю!"

Напомним, в четверг, 20 февраля, борт с эвакуированными украинцами из Уханя, после дозаправки в аэропорту Борисполь, приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. Эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезли до медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.

Позже правоохранители пообещали реагировать на правонарушения согласно закону. В Новых Санжарах до сих пор продолжается митинг через прибытие эвакуированных из Китая. Позже президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".

Утром в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского В.уханю украинцев. Позже там начали готовиться к штурму РГА.

Губернатор Полтавской области Олег Синєгубов приехал к митингующим в Новые Санжары и прокомментировал информацию о возможном поселении украинцев, которые прибудут из Китая в санаторий.

Эвакуированные из Китая украинцы полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз никто из местных жителей с ними пересекаться не будет, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также с рабочим визитом в Полтавскую область отправился Прем'ер-министр Алексей Гончарук, чтобы проконтролировать размещение украинцев, эвакуированных из Китая.

Из эпицентра эпидемии самолет доставил в Украину 48 граждан и 29 иностранцев (граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании).


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