В Полтавской области продолжаются стычки между местными и правоохранителями

В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Сейчас местные сообщают о столкновениях с представителями правоохранительных органов

Фото с сайта ГУНП в Полтавской области

В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Сейчас местные сообщают о столкновениях с представителями правоохранительных органов

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