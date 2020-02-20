В Полтавской области продолжаются стычки между местными и правоохранителями
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу местной жительницы Марины Миценко в facebook.
"Страшные времена настали ... Нацгвардия против своих граждан, кто кого защищает в этой стране", - пишет женщина.
Она также опубликовала видео с места события. Там видно ряды силовиков, а также военную технику.
Напомним, специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции эвакуированных украинцев из Уханя доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области
В Полтавской области люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных из Китая. Председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синєгубов прокомментировал информацию относительно возможного поселения украинцев, которые прибудут из Китая в санаторий в Новые Санжары, призвал быть взвешенными и сдержанными.
В полиции Полтавской области объяснили, что 20 февраля, около семи часов утра, в поселке Новые Санжары группа местных жителей заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка.
Для пресечения правонарушения работники полиции установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы.
"С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать Закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены", - отметил начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.
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