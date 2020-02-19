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Сказали, эвакуация: во Львовской области люди перекрыли дорогу до госпиталя
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19 февраля 2020, 17:04 23

Сказали, эвакуация: во Львовской области люди перекрыли дорогу до госпиталя

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19 февраля 2020, 17:04 23
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Сегодня, 19 февраля, в Винниках люди перекрыли подъезд к госпиталю. Протест начался утром, когда из медучреждения эвакуировали пациентов.
Фото и видео Zaxid.net
Сегодня, 19 февраля, в Винниках люди перекрыли подъезд к госпиталю. Протест начался утром, когда из медучреждения эвакуировали пациентов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

"Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нет, пустой госпиталь – завозите, кого хотите. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет, потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали - эвакуация", – отметила работница госпиталя.

Позже в ЛОГА сообщили, что на базе госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках прошли учения медиков по готовности больниц к госпитализации больных с китайским коронавирусом Covid-19. Эту информацию подтвердило и руководство госпиталя.

"Около восьми утра в ЛОГА было принято решение провести у нас симуляционных обучения. Этот госпиталь мог бы принять пациентов, если бы случилось что-то чрезвычайное", – отметил гендиректор госпиталя Максим Прикупенко.

Информация о проведении таких учений поступила лишь утром в среду, 19 февраля.

"Пациентов выписали домой. Всех остальных пациентов при необходимости переводили в другие лечебные учреждения области и города", – отметил Прикупенко.

"Я имею информацию, что до нас на карантин пациентов с самолета не привезут. Заведение не готово. Медучреждение готовили на случай чрезвычайной ситуации, если бы что-то произошло с самолетом при посадке", – сказал руководитель.

Напомним, по информации городского председателя Львова Андрея Садового, самолет с эвакуированными из Китая украинцами должен приземлиться в Борисполе. Он отметил, что официальной информации о месте расположения украинцев не получал.

Не только во Львове люди против размещения эвакуированных украинцев. На Тернопольщине массовые протесты. Люди отмечают, что территория здесь густонаселенная, поэтому поселение людей, потенциально зараженных коронавирусом, создаст опасность для всех местных жителей. Следовательно, Тернопольский облсовет принял заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая украинцев.


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