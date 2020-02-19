Я слышал, что самолет должен прилететь в Борисполь, - Садовый о ситуации с коронавирусом

Львовский городской совет не получал никакой официальной информации относительно прибытия во Львов самолета с украинцами из Китая

Фото с сайта Львовского городского совета

Львовский городской совет не получал никакой официальной информации относительно прибытия во Львов самолета с украинцами из Китая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Как отметил городской председатель Львова Андрей Садовый, вопросы безопасности эвакуированных из Китая украинцев — это прерогатива МОЗ и СНБО. Город на своем уровне принимает необходимые решения.

"Мы официально не получили никакой информации о месте расположения украинцев, которые должны прилететь из Китая. То, что я знаю, что они должны быть все здоровы, но они должны 2 недели побыть в определенных помещениях, чтобы исключить любую возможность инфекции", - говорит мэр.

Это исключительная компетенция государства, министерства здравоохранения, Совета национальной безопасности, а не компетенция органа местного самоуправления.

"Нам следует готовиться к разным ситуациям. Мы соответствующие решения в рамках городского совета принимаем. Когда сможем дать больше информации — мы дадим. Я слышал, что самолет должен прилететь в Борисполь. Про Львов я никакой официальной информации не получал. Возможно, что готовят несколько разных локаций. Дай Бог, чтобы все были здоровы и не было беды. Повторять сплетни — это не правильно", — прокомментировал городской председатель Львова.

Во Львове утвердили Комплексный план противоэпидемических мероприятий по предотвращению занесению и распространению случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, на территорию Львова, г. Винники, пгт. Брюховичи и пгт. Рудно в 2020 году. Также создан временный оперативный штаб.

Напомним, что украинцы и иностранцы, которые 19 февраля спецрейсом будут эвакуированы в Украину, прибыли к терминалам международного аэропорта города Ухань.