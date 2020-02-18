В Тернопольской области массовые протесты против размещения эвакуированных из Китая

На карантин в санаторий Медоборы в селе Конопковка возле Микулинец привезут почти 100 человек, эвакуированных из Китая.

На карантин в санаторий Медоборы в селе Конопковка возле Микулинец привезут почти 100 человек, эвакуированных из Китая.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Файне мисто в facebook.

Местные жители против этого, говорят, что людей эвакуируют от 1 февраля и до сих пор не нашли для них места, а теперь решили разместить их в Тернопольской области.

Местная жительница, медицинский работник Татьяна Гордей подчеркивает, что территория здесь густонаселенная, проживает много людей, поэтому поселение людей, потенциально зараженных коронавирусом, создаст опасность для всех местных жителей. Как медик, женщина знает состояние обеспеченности медицинских учреждений региона, поэтому может уверенно сказать, что медучреждения не готовы к такому испытанию.

Городской глава Тернополя Сергей Надал обратился к председателю Тернопольского облсовета и других должностных лиц структуры.

"Информирую Вас, что инфекционные отделения городских лечебных учреждений КНП "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи" и КНП "Черкасская городская детская коммунальная больница", которые определены госпитальными базовыми учреждениями для оказания медицинской помощи лицам, которые отвечают определению случае нового коронавирус 2019-nCoV в Тернопольской области, не обеспечены необходимым медицинским оборудованием, медицинскими препаратами и не готовы к оказанию полноценной медицинской помощи лицам, которые отвечают определению случае нового коронавирус 2019-nCoV", - говорится в обращении

По словам председателя, Тернопольская область - одна из областей Украины, которая не имеет областной инфекционной больницы, что влечет за собой двойную опасность для жителей города и области.

"Просим принять меры по предотвращению попадания людей, эвакуированных из Китая в ОДО "Санаторий Медоборы", - отмечается в обращении.

Напомним, в воскресенье, 16 февраля, депутаты Шкловской сельского совета во Львовской области выступили с обращением против поселения людей из китайского Уханя на территории населенного пункта. Местные жители также вышли на протест.

Аналогичная ситуация сложилась и в Обухове на Киевщине. Персонал санатория "Подснежник", где планировали разместить людей из Китая, выступил против такого решения властей. Протест поддержали местные жители.