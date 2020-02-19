Не допустить геноцид: Тернопольский ОС против размещения эвакуированных из Китая

Депутаты Тернопольского областного совета приняли заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая украинцев

Фото с сайта Тернопольского областного совета

Депутаты Тернопольского областного совета приняли заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая украинцев

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский облсовет, сегодня, 19 февраля, состоялось ХІІІ пленарное заседание. Депутаты рассмотрели единственный вопрос относительно намерений Правительства Украины разместить в селе Конопковка Теребовлянского района около 100 человек, эвакуированных из Китая.

Первый заместитель председателя областного совета Василий Деревляный говорил о том, что решение нынешней власти поселить эвакуированных в густо населенных районах является геноцидом украинского народа. Отметил нарушениях законодательства и дезинформацию общества при принятии решений относительно намерений Правительства Украины разместить в санатории "Медоборы" эвакуированных из Китая украинцев. Он также указал на абсолютную неподготовленность медучреждения. Василий Деревляный призвал поддержать общину в супротивлении.

Напомним, вчера на Тернопольщине прошли массовые протесты против размещения эвакуированных из Китая. В социальных сетях жителей региона призывают выходить на улицы, обустраивать блок-посты и перекрывать дороги.

Владимир Богайчук, начальник управления охраны здоровья ОГА, заявил, что есть четкая позиция относительно невозможности принять в области борт из Китая, а также подчеркнул необходимость выделения средств на создание условий для предоставления медицинских услуг инфицированным больным.

Руководитель санатория "Медоборы" Василий Мартынюк отметил, что без согласия общины возглавляемое им учреждение не будет принимать эвакуированных из Китая.

Депутатами принято заявление к руководству страны о недопущении размещения на территории Тернопольской области в селе Конопковка Теребовлянского района эвакуированных из Китая украинцев.

"Мы, депутаты Тернопольского областного совета, не можем допустить ситуацию, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять неотложные меры реагирования", - говорится в тексте заявления.