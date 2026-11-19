Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре 36-летний мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы за разбойное нападение на женщину. Злоумышленник напал на пострадавшую на остановке общественного транспорта, несколько раз ударил ее камнем по голове и отобрал рюкзак.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло в конце апреля утром на улице Полонской-Василенко в Амур-Нижнеднепровском районе города.

Женщина ожидала общественного транспорта, когда к ней со спины подошел неизвестный мужчина. Он несколько раз ударил потерпевшую камнем по голове, после чего вырвал из ее рук рюкзак и скрылся с места происшествия.

Правоохранители оперативно установили нападающего и задержали его недалеко от места преступления. На место прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепровского районного управления полиции №2.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой.

По результатам судебного разбирательства 36-летний фигурант признан виновным. Суд назначил ему наказание – девять лет лишения свободы.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.