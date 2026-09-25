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25 сентября 2026, 11:23

Убийство 16-летнего подростка в Одессе: полиция задержала 19-летнего студента

25 сентября 2026, 11:23
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Фото: полиция
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Следователи сообщили 19-летнему юноше о подозрении в умышленном убийстве 16-летнего жителя Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Преступление произошло несколько дней назад в одном из частных домов в Пересыпском районе Одессы. Об обнаружении мертвым 16-летнего парня в полицию сообщила его мать.

Проведя комплекс следственно-оперативных мероприятий, правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 19-летний уроженец другой области, проживавший в Одессе и учившийся в одном из местных вузов.

По информации следствия, парни познакомились накануне одного из популярных мессенджеров. Во время онлайн-общения подросток предложил юноше встретиться у него дома. Поздно вечером тот приехал к подростку, убил его, нанеся многочисленные удары ножом в шею, после чего скрылся с мобильным телефоном и ноутбуком погибшего.

Менее чем через сутки полицейские разыскали и задержали злоумышленника, а также изъяли имущество потерпевшего и орудие преступления.

Задержанному объявили подозрение в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления, назначен ряд экспертиз.

Напомним, ранее в Одесской области суд взял под стражу подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. Тело несовершеннолетней обнаружили на свалке в одном из сел Измаильского района.

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