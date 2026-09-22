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22 сентября 2026, 18:15

В Киевской области суд приговорил к пожизненному заключению и 15 годам тюрьмы трех родственников за госпредательство и диверсию

22 сентября 2026, 18:15
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Суд осудил троих родственников, которые, по данным прокуратуры, выполняли задачи российской ФСБ в Киеве и Киевской области. Двое из них получили пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, третьего приговорили к 15 годам заключения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры доказали, что в 2023 году 36-летний мужчина установил связь с представителем ФСБ России, который в Telegram использовал имя "Николай". За деньги он согласился собирать разведывательную информацию, координировать выполнение задач и привлек к работе двух своих родственников.

Его 31-летний брат по материалам дела проводил разведку в Киеве. Он фотографировал военные и стратегические объекты, фиксировал их расположение, входы и выходы, а также присутствие военных и техники.

Для скрытого наблюдения мужчина арендовал помещение под видом фотостудии. Собранные сведения он передавал своему брату, который в дальнейшем посылал их русскому куратору.

В феврале-марте 2024 года родственники также собирали информацию о местах дислокации военных подразделений, оборонных предприятиях, военной технике и средствах противовоздушной обороны в Киеве.

В диверсионную деятельность на энергетической инфраструктуре Киевщины они привлекли еще одного родственника — 23-летнего мужчину.

По данным прокуратуры, он вместе с 36-летним осужденным поджигал энергообъекты по заданию российского куратора. Поджоги они фиксировали на видео и посылали представителю ФСБ в качестве подтверждения выполнения задач. После этого получали деньги.

В июне 2024 года мужчины готовили новую диверсию. Они разведали электроподстанцию вблизи Ржищева, установили особенности ее охраны и технической защиты, сделали фотографии и передали собранные материалы русскому куратору.

19 июня 2024 года всех троих задержали. После рассмотрения дела суд признал их виновными.

Действия осужденных, в зависимости от роли каждого, квалифицировали как государственную измену и диверсию, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также незаконное обращение с боевыми припасами и незаконное хранение наркотических средств по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113; ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 309 УК Украины.

36-летнему и 31-летнему осужденным суд назначил пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. 23-летний мужчина получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка СБУ задержала 19-летнего жителя Николаева, который по заданию ФСБ готовил убийство известного общественного активиста в Киевской области. Злоумышленник был задержан из засады во время подготовки к покушению.

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