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21 вересня 2026, 14:37

Дитяча іграшка із "сюрпризом": інспектора Ізмаїльського СІЗО підозрюють у збуті наркотиків

21 вересня 2026, 14:37
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Фото: ДБР
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Працівники ДБР у межах спецоперації "Стоп трафік" викрили канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин до ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" на Одещині

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними слідства, до незаконної схеми був причетний 25-річний інспектор установи. Він, ймовірно, намагався пронести на територію СІЗО метадон, канабіс та психотропну речовину PVP. Заборонені речовини чоловік приховав усередині м'якої дитячої іграшки.

Чергову партію наркотичних засобів та психотропних речовин виявили під час огляду речей працівники внутрішнього контролю слідчого ізолятора.

Інспектору повідомили про підозру у незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів і психотропних речовин з метою збуту за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці Івано-Франківської області викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії

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