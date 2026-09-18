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18 сентября 2026, 15:58

В Днепре осудили на 10 лет мужчину за покушение на убийство родного брата

18 сентября 2026, 15:58
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре суд признал виновным 51-летнего мужчину, который во время конфликта напал с ножом на родного брата, когда тот спал. За покушение на умышленное убийство его приговорили к 10 годам лишения свободы

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Преступление произошло 28 февраля 2025 года в одном из домов Новокодацкого района Днепра. По данным следствия, между братьями долгое время продолжался конфликт. В тот день мужчина дождался, когда брат уснет, после чего нанес ему ножевые ранения.

Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Нападавшего задержали. На месте происшествия правоохранители изъяли нож, по данным следствия, являвшийся орудием преступления.

Также установлено, что 51-летний мужчина ранее уже был осужден за умышленное убийство.

Следователи сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 15 и пункте 13 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство лица, ранее совершившего умышленное убийство.

Суд исследовал материалы уголовного производства и доказательства, собранные в ходе досудебного расследования. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание – 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.

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