В Тернопольской области адвокат требовал 20 тысяч долларов за незаконный выезд военнообязанного

Фото: Офис Генерального прокурора

В Тернопольской области адвоката — руководителя одного из отделов предоставления бесплатной юридической помощи — подозревают в организации незаконной переправки военнообязанной через государственную границу Украины. За свои "услуги" мужчина якобы потребовал 20 тысяч долларов США

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, 51-летний адвокат предложил военнообязанному несколько вариантов незаконного выезда из Украины. Сначала он предлагал оформить негодность военной службы с отсрочкой на шесть месяцев.

Впоследствии мужчина предложил трудоустроить "клиента" на критически важное предприятие оборонно-промышленного комплекса, после чего организовать его командировку за границу.

В конце концов, по версии следствия, они остановились на оформлении III группы инвалидности задним числом.

В июне 2026 года адвокат, по данным правоохранителей, получил от военнообязанного 3 тысячи долларов США задатка. После этого он начал готовить медицинские документы о якобы стационарном лечении мужчины в одном из частных медицинских центров.

В начале сентября адвокат направил "клиенту" в WhatsApp фотографию выписки с медицинской карты, датированной августом 2021 года.

Во время личной встречи он, по данным следствия, заверил мужчину, что на основании этого документа ему оформят III группу инвалидности, которая позволит выехать за пределы Украины.

При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры адвокату сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что за восемь месяцев 2026 года в ходе попыток незаконного пересечения государственной границы задержали около 9 тысяч нарушителей. Большинство из них пытались пересечь границу за пределами пунктов пропуска.