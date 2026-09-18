В Киеве нетрезвый водитель ездил по пешеходному мосту и устроил ряд аварий

Фото: скриншот с видео

В Киеве водитель Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения ездил Парковым мостом, подвергая опасности пешеходов, а также въехал в металлические ворота и припаркованный прицеп. Патрульные разыскали мужчину и составили на него административные материалы

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Накануне в сети распространилось видео, на котором водитель автомобиля Volkswagen двигался по Парковому мосту, предназначенному для пешеходов.

Патрульные оперативно установили данные водителя и автомобиля и приступили к его поискам. Впоследствии инспекторы обследовали близлежащую территорию и обнаружили транспортное средство.

Автомобиль получил механические повреждения после наезда на бетонный блок. Кроме того, правоохранители установили, что водитель также въехал в металлические ворота и припаркованный прицеп. В результате этих событий, по данным полиции, никто не пострадал.

Впоследствии патрульные разыскали самого водителя. У мужчины были признаки алкогольного опьянения и признался, что употреблял алкоголь. Он согласился пройти осмотр с помощью прибора Dräger.

Результат осмотра составил 0,89 промилле алкоголя.

На водителя патрульные составили административные материалы. Решение по делу будет принимать суд.

Напомним, в Тернополе водитель Opel Movano сбил 17-летнюю девушку . Пострадавшую доставили в больницу. У водителя отобрали образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии.