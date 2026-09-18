Удар по центру Одеси: пошкоджено адмінбудівлю, відомо про п'ятьох постраждалих

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Удень 18 вересня російські війська завдали удару по людному місцю в центрі Одеси. Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей, більшість із них отримали уламкові поранення

Про це повідомили очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews .

Спочатку Лисак повідомив про трьох постраждалих. За його словами, один із них перебував у важкому стані, усіх госпіталізували.

Згодом Олег Кіпер уточнив, що кількість постраждалих зросла до п’яти.

"Наразі відомо про пʼятьох постраждалих внаслідок удару по центру Одеси. У більшості постраждалих уламкові поранення. Всім надається необхідна медична допомога", — повідомив начальник Одеської ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Крім того, виникла пожежа, яка охопила кілька поверхів.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару. Деталі атаки уточнюються.

Нагадаємо, що внаслідок атаки російського безпілотника на електропотяг у Харківському районі загинув 30-річний чоловік, ще восьмеро людей постраждали.