Сбил человека на "зебре": в Смеле водитель "ВАЗа" травмировал женщину-пешехода

Фото: полиция Черкасской области

В Смеле в Черкасской области в результате ДТП пострадала 41-летняя женщина-пешеход. Ее госпитализировали в больницу. Полиция расследует обстоятельства аварии

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 сентября около 16:40 в Смеле.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21072" двигался по улице Независимости и допустил наезд на 41-летнюю женщину, которая в этот момент переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим потерпевшее телесное повреждение средней тяжести.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Тернополе водитель Opel Movano сбил 17-летнюю девушку . Пострадавшую доставили в больницу. У водителя отобрали образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии.