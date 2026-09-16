Хотів підірвати держустанову на Одещині: СБУ затримала агента РФ

Фото: СБУ

СБУ запобігла новій спробі Росії здійснити теракт на Одещині. У Білгород-Дністровському районі затримали російського агента, який планував підірвати адміністративну будівлю однієї з державних установ в Ізмаїлі

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік мав встановити біля об’єкта саморобний вибуховий пристрій, який російські спецслужби планували дистанційно підірвати в годину пік. За задумом кураторів, це мало спричинити значну кількість жертв серед цивільних та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Правоохоронці завчасно викрили підготовку теракту та затримали підозрюваного, коли той завершував спорядження вибухового пристрою у власній квартирі.

За матеріалами справи, чоловіка завербували російські спецслужби після того, як у липні він шукав заробіток у Telegram-чатах. Погодившись на пропозицію грошей, він отримав від куратора інструкції та почав готувати теракт.

Для дистанційного підриву, за даними СБУ, до вибухового пристрою було приєднано мобільний телефон із віддаленим доступом.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – готування до терористичного акту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.