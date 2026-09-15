Суд продовжив арешт підозрюваному у вбивстві співмешканки, який намагався приховати злочин

Фото: Одеська обласна прокуратура

За клопотанням Одеської обласної прокуратури суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, якого підозрюють в умисному вбивстві своєї співмешканки

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними прокуратури, злочин стався у грудні 2018 року під час сварки. Чоловік, за версією слідства, жорстоко побив жінку. Коли на місце приїхали медики, він повідомив їм, що у потерпілої нібито стався епілептичний напад, та імітував надання їй допомоги.

Жінку госпіталізували, однак врятувати її не вдалося.

Причину смерті вдалося встановити лише після проведення третьої судово-медичної експертизи. Вона встановила причинно-наслідковий зв’язок між отриманими під час побиття травмами та смертю жінки. Медики також виключили версію про епілептичний напад.

Після смерті співмешканки чоловік, за даними прокуратури, намагався приховати сліди злочину. Він забрав тіло жінки та організував його кремацію.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали "крота" ФСБ у лавах ЗСУ, який поновився на службі після СЗЧ для шпигунства.