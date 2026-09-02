Россия ударила по Одессе: повреждены жилые дома, среди пострадавших – ребенок
В ночь на 2 сентября российские войска атаковали Одессу. В результате удара повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
По его словам, предварительно в результате атаки пострадали три человека, среди них один ребенок.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Также военные сообщали о пусках в направлении Одессы управляемых авиабомб и баражирующих боеприпасов "Бандероль".
Детали по поводу последствий удара и состояния пострадавших выясняются.
Напомним, в ночь на 1 сентября российские войска также нанесли воздушный удар по территории Одесской области. Под обстрелами оказались Одесса и Измаильский район. Пострадали семь человек: мужчины в возрасте 32-72 лет. Они получили травмы разной степени тяжести.