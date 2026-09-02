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02 вересня 2026, 06:57

Росія вдарила по Одесі: пошкоджені житлові будинки, серед постраждалих – дитина

02 вересня 2026, 06:57
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 2 вересня російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлові будинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, попередньо внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них одна дитина.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Також військові повідомляли про пуски в напрямку Одеси керованих авіабомб та баражуючих боєприпасів "Бандероль".

Деталі щодо наслідків удару та стану постраждалих з’ясовуються.

Нагадаємо, в ніч на 1 вересня російські війська також завдали повітряного удару по території Одеської області. Під обстрілами опинилися Одеса та Ізмаїльський район. Постраждали семеро людей: чоловіки віком 32-72 років. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

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