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01 сентября 2026, 07:24

Ночной террор Одесщины: повреждена инфраструктура, пункт пропуска "Орловка" приостановил работу

01 сентября 2026, 07:24
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Пункт пропуска "Орловка". Фото: РГА
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В ночь на 1 сентября российские войска нанесли очередной воздушный удар по территории Одесской области. Под обстрелами оказались Одесса и Измаильский район

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака и Измаильскую РГА.

В Одессе в результате вражеской атаки повреждена инфраструктура. К счастью, никто не пострадал.

В Измаильском районе россияне снова атаковали пограничную инфраструктуру. Из-за последствий обстрела международный пункт пропуска "Орловка" временно приостановил свою работу.

На местах работают соответствующие службы для ликвидации последствий атаки.

Напомним, в ночь на 1 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

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война обстрелы инфраструктура Пункты пропуска Одесская область повреждения последствия
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