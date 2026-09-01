Ночной террор Одесщины: повреждена инфраструктура, пункт пропуска "Орловка" приостановил работу
В ночь на 1 сентября российские войска нанесли очередной воздушный удар по территории Одесской области. Под обстрелами оказались Одесса и Измаильский район
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака и Измаильскую РГА.
В Одессе в результате вражеской атаки повреждена инфраструктура. К счастью, никто не пострадал.
В Измаильском районе россияне снова атаковали пограничную инфраструктуру. Из-за последствий обстрела международный пункт пропуска "Орловка" временно приостановил свою работу.
На местах работают соответствующие службы для ликвидации последствий атаки.
Напомним, в ночь на 1 сентября российские войска совершили комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения.