РФ атаковала Вишневое: разрушены два таунхауса, возник пожар

Фото: ГСЧС Киевщины

В Вишневом Бучанского района Киевской области в результате атаки российского ударного беспилотника разрушены конструкции двух таунхаусов, возник пожар

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

На место происшествия прибыли спасатели. Они обследовали территорию и потушили пожар.

Кроме того, разобрали завалы и обследовали разрушенные конструкции.

По предварительным данным, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 28 августа вражеский удар по составу боеприпасов в селе Мила на Киевщине нанес масштабную детонацию, в результате которой погибли 38 человек (из них 34 – жители пансионата для пожилых людей), четверо пропали без вести, 52 получили ранения, а более 400 были эвакуированы.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут намекнул, что оборонное предприятие в Мили принадлежит близкому окружению президента Владимира Зеленского. Поэтому, по его мнению, ответственности за размещение боеприпасов у гражданских не будет.