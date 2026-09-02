РФ атаковала Вишневое: разрушены два таунхауса, возник пожар
В Вишневом Бучанского района Киевской области в результате атаки российского ударного беспилотника разрушены конструкции двух таунхаусов, возник пожар
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
На место происшествия прибыли спасатели. Они обследовали территорию и потушили пожар.
Кроме того, разобрали завалы и обследовали разрушенные конструкции.
По предварительным данным, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, 28 августа вражеский удар по составу боеприпасов в селе Мила на Киевщине нанес масштабную детонацию, в результате которой погибли 38 человек (из них 34 – жители пансионата для пожилых людей), четверо пропали без вести, 52 получили ранения, а более 400 были эвакуированы.
Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут намекнул, что оборонное предприятие в Мили принадлежит близкому окружению президента Владимира Зеленского. Поэтому, по его мнению, ответственности за размещение боеприпасов у гражданских не будет.