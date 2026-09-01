В Херсонской области из-за российских атак двое погибших и 14 раненых, среди них — двое детей

Фото: ГСЧС

Российские военные 1 сентября атаковали населенные пункты Херсона с применением авиации, артиллерии и беспилотников разных типов. В Херсоне погибли двое гражданских мужчин, еще 14 человек получили ранения и травмы

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебные расследования по фактам военных преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины.

По данным следствия, по состоянию на 17:30 в результате российских атак в Херсоне погибли 43-летний и 59-летний мужчины.

За день в областном центре пострадали 14 гражданских, среди них двое детей — 2-летняя и 11-летняя девочки.

В результате российских ударов повреждены жилые дома, магазин, церковь и транспортные средства.

Напомним, что в Херсоне 1 сентября российские военные атаковали беспилотником такси. В результате удара пострадали пять человек — двое детей и трое взрослых.