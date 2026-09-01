Цены рухнули: базовый фрукт в Украине подешевел
В Украине с начала осени популярный фрукт обойдется дешевле. Ценники переписывают из-за увеличения предложения
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Ценники на яблоки фермеры массово меняют, чтобы быстрее распродать запасы. Качественные яблоки нового урожая поступают в продажу по цене от 15 до 25 гривен за килограмм. Это на 20% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей. Если сравнивать с прошлым годом, то это на 44% дешевле.
Какие средние цены на яблоки в супермаркетах:
- В сети АТБ – около 20-23 гривны за килограмм;
- Сильпо и Novus – около 30 гривен за килограмм;
- Ашан и Varus – около 24-26 гривен за килограмм.
Напомним, недавно резко подешевели сливы. Стало известно, сколько сейчас можно сэкономить в супермаркетах.
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