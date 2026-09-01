Цены рухнули: базовый фрукт в Украине подешевел

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Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Ценники на яблоки фермеры массово меняют, чтобы быстрее распродать запасы. Качественные яблоки нового урожая поступают в продажу по цене от 15 до 25 гривен за килограмм. Это на 20% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей. Если сравнивать с прошлым годом, то это на 44% дешевле.

Какие средние цены на яблоки в супермаркетах:

В сети АТБ – около 20-23 гривны за килограмм;

Сильпо и Novus – около 30 гривен за килограмм;

Ашан и Varus – около 24-26 гривен за килограмм.

Напомним, недавно резко подешевели сливы. Стало известно, сколько сейчас можно сэкономить в супермаркетах.