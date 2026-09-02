Силы обороны ликвидировали за сутки почти 1400 российских оккупантов – Генштаб
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 491 тысячи военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1390 оккупантов, четыре танка, шесть бронемашин, 62 артиллерийские системы, две РСЗО, одно средство ПВО, 1969 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 383 единицы автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 02.09.26 ориентировочно составили:
Напомним, подразделения Сил обороны Украины 28 августа и в ночь на 29 августа поразили ряд военных целей окупантов на временно оккупированных территориях и в РФ. В частности, поражены места хранения, подготовки и пуска вражеских ударных БПЛА.
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