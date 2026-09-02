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02 сентября 2026, 07:39

РФ нанесла 970 ударов по Запорожской области: двое погибших, 11 раненых

02 сентября 2026, 07:39
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 970 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, два человека погибли, еще 11 получили ранения в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район.

В частности, оккупанты совершили 18 авиаударов, 740 атак ударными беспилотниками и один обстрел из РСЗО. Еще 211 ударов пришлись на населенные пункты области по артиллерии.

В результате атак повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общей сложности поступило 59 сообщений о повреждениях.

Напомним, российские войска 1 сентября более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов пострадали пять человек.

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