Бензин стремительно дорожает: как в первый день сентября изменились цены на АЗС
В Украине последние недели цены на горючее остаются нестабильными. В первый день осени ценники снова начало "штормить"
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 1 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 84,03 гривны за литр (+0,18 гривны);
- бензин А-95 – 80,32 гривны за литр (+0,25 гривны);
- бензин А-92 – 76,87 гривны за литр (-0,03 гривны);
- дизтопливо – 91,41 гривны за литр (-0,12 гривны);
- автогаз – 43,06 гривны за литр (-0,1 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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