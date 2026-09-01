Россия атаковала Одесскую ТЭЦ: "Нефтегаз" оценивает последствия удара
Вечером 31 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Одесскую теплоэлектроцентраль - применили ракеты и беспилотники
Об этом сообщила Группа "Нафтогаз", передает RegioNews .
"Вчера вечером Россия атаковала Одесскую ТЭЦ Группы Нафтогаз ракетами и дронами. Часть основного и вспомогательного оборудования повреждена, продолжается разбор завалов. После этого будет произведена полная оценка состояния ТЭЦ и последствий атаки", — говорится в сообщении.
На территории теплоэлектроцентрали продолжается разбор завалов. После завершения работ специалисты оценят техническое состояние ТЭЦ и окончательные последствия российского удара.
Напомним, что российские войска 27 августа ночью повторно атаковали Херсонскую теплоэлектроцентраль. По территории станции нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами.