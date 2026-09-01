19:50  01 сентября
Во Львовской области местный помогал россиянам готовить удары по авиабазам ВСУ
18:28  01 сентября
В Одесской области 5-летний мальчик умер от пули из пневматического оружия: задержали мать и ее сожителя
16:59  01 сентября
В Херсоне вражеский дрон атаковал такси: пострадали трое взрослых и двое детей
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2026, 21:08

Россия атаковала Одесскую ТЭЦ: "Нефтегаз" оценивает последствия удара

01 сентября 2026, 21:08
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Вечером 31 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Одесскую теплоэлектроцентраль - применили ракеты и беспилотники

Об этом сообщила Группа "Нафтогаз", передает RegioNews .

"Вчера вечером Россия атаковала Одесскую ТЭЦ Группы Нафтогаз ракетами и дронами. Часть основного и вспомогательного оборудования повреждена, продолжается разбор завалов. После этого будет произведена полная оценка состояния ТЭЦ и последствий атаки", — говорится в сообщении.

На территории теплоэлектроцентрали продолжается разбор завалов. После завершения работ специалисты оценят техническое состояние ТЭЦ и окончательные последствия российского удара.

Напомним, что российские войска 27 августа ночью повторно атаковали Херсонскую теплоэлектроцентраль. По территории станции нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Одесса ТЭЦ атака
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Федоров заявил о создании собственной defense-tech компании
01 сентября 2026, 22:39
Оккупанты более 50 раз за день нанесли удары по Днепропетровской области: пять раненых и разрушения
01 сентября 2026, 22:04
В Херсонской области из-за российских атак двое погибших и 14 раненых, среди них — двое детей
01 сентября 2026, 21:46
Хотят, не хотят ли это видеть наши соседи, – они уже в войне
01 сентября 2026, 21:30
Использовал мирного жителя как "живой щит": полиция идентифицировала российского офицера, сверствовавшего в Буче
01 сентября 2026, 20:58
Украинские войска заблокировали тысячи россиян на песчаном хребте Николаевской области
01 сентября 2026, 20:35
Первое постановление от "Фантома": на чем попался водитель-нарушитель
01 сентября 2026, 20:26
Прислужники Путина понимают, что война происходит совсем не так, как ее планировали в Кремле
01 сентября 2026, 20:15
В Закарпатье сообщили о подозрении членам ОПГ за незаконную вырубку леса на почти 6 млн грн
01 сентября 2026, 19:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Все блоги »