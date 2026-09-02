Вражеская атака на Одессу: разрушены квартиры в 24-этажке, 8 пострадавших
Число пострадавших в результате ничего обстрела Одессы возросло до 8
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
Среди восьми пострадавших – один ребенок. Два человека госпитализированы.
Существенно поврежден 24-этажный дом – на нескольких этажах разрушены квартиры. В окрестных домах выбиты окна, повреждены автомобили.
Также были разрушены помещения двух учебных заведений и офисные здания.
Специалисты продолжают оценивать последствия атаки в нескольких районах города.
На местах работают оперативные и коммунальные службы. Энергетики пытаются как можно скорее восстановить электроснабжение.
Для помощи пострадавшим горожанам развернуты оперативные штабы.
Напомним, российские войска атаковали Одессу в ночь на 2 сентября. Ранее сообщалось о трех пострадавших.