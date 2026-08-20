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Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
20 августа 2026, 10:29

Управленческий кризис во время войны: пути преодоления без выборов

20 августа 2026, 10:29
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Что делать?
Что делать?
Иллюстративное фото: tsn.ua
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Вчера мы говорили о невозможности проведения выборов, но в то же время невозможности оставлять политическую систему в том состоянии, в котором она находится. Выборы нельзя, но и без выборов нельзя. Вчера разобрались, надеюсь, с тем, почему выборы нельзя (кто пропустил, в первых комментариях мой пост и два поста людей, которых я считаю крупнейшими экспертами по вопросам выборов). Сегодня я обещал опубликовать вторую часть, почему без выборов нельзя.

Но решил, что сначала нужно послушать вас. Итак, этот пост для тех, кто считает, что проводить выборы во время войны невозможно, но и оставлять всё как есть невозможно. Если вы не разделяете такую позицию, пожалуйста, ничего не комментируйте. Можете даже дальше не читать.

Итак, что мы имеем? Во-первых, война продолжается и будет продолжаться ещё неизвестно сколько. Означает ли это, что всё это время власть будет бессменной? А если это ещё пять лет? Частые смены власти в демократических странах как раз и вызваны тем, что любая власть за несколько лет становится полностью неадекватной. Я уже не говорю о том, что власть развращает, поэтому политиков нужно менять так часто, как подгузники (приписывается Марку Твену, но он такого не писал; первая документально зафиксированная фраза принадлежит Галине Старовойтовой, убитой российскими чекистами). Забыл добавить: рейтинг действующего президента со временем будет дальше падать, поэтому в какой-то момент невозможность победы на выборах может породить соблазн никогда их не проводить, такое бывало в разных странах.

Во-вторых, мы имеем достаточно глубокий управленческий кризис, и перестановка тех же людей не решает проблему ограниченности совокупной компетенции этой команды. Добавьте к этому постоянное сокращение команды из-за выпадения тех или иных персонажей – у кого-то слишком вырос рейтинг, кто-то попался на коррупции, кто-то не выдержал и ушёл, кого-то принесли в жертву. Вызовы усложняются, а совокупные компетенции сокращаются. Так можно и не дожить до победы. Ведь в войне на выживание победит тот, кто лучше всего управляет имеющимися ограниченными ресурсами.

В-третьих, антикоррупционные институты продолжают работу в непосредственной близости к кабинету номер один. В какой-то момент может оказаться, что подозрение занесут в сам кабинет. У президента есть иммунитет, но накопление коррупционных кейсов рано или поздно приведёт к утрате легитимности. И здесь мы снова станем заложниками невозможности проведения выборов.

Наконец, четвёртое, что проявилось только в последнее время. Я вчера писал, что постоянные усилия по укреплению власти в какой-то момент приводят к противоположному результату. Функция нелинейная. Власть президента будет ослабевать, и в какой-то момент это создаст угрозу для страны, ещё большую, чем чрезмерное усиление власти. Всё это мы уже проходили в 1917-1921, и тогда всё плохо закончилось.

Вот такие условия задачи, ребята и девчата. Теперь вопрос: что мы можем сделать для трансформации власти в условиях невозможности проведения выборов? Ваши предложения?

Напоминаю мою настоятельную просьбу: если вы считаете, что выборы провести можно ("как-то прорвёмся", как сказал вчера один комментатор), или если вы считаете, что в политике страны всё в порядке, – пожалуйста, не комментируйте (буду чистить, предупреждаю, так как мне важно сохранить качество дискуссии). Этот пост не для вас.

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Украина политика война выборы
 
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