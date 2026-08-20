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20 августа 2026, 11:21

В Киеве возросло количество жертв ночного обстрела: под завалами нашли тело еще одной женщины

20 августа 2026, 11:21
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Фото: полиция
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Во время спасательных работ в Соломенском районе столицы подразделения ГСЧС обнаружили тело еще одной женщины. Таким образом, количество погибших в Киеве возросло до 13 человек

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, передает RegioNews.

Всего по столице и Киевской области количество жертв вражеского обстрела достигло 14. Более 40 человек получили ранения разной степени тяжести.

К ликвидации последствий ночного террора привлечены более 600 спасателей, полицейских, а также роботизированная техника и авиация. Работы продолжаются на двух локациях в Киеве и трех объектах в Бориспольском и Броварском районах.

В столице значительно повреждены около 20 домов, школа, детский сад и детская больница. В Киевской области охвачены огнем складские здания с бытовыми товарами. Спасатели пытаются локализовать пламя, привлечена авиация.

Полицейские штабы уже приняли более 200 заявок от горожан о поврежденном имуществе, с пострадавшими работают психологи.

Ночные обстрелы зафиксированы также в Одесской и Черниговской областях, где, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, в Киеве 21 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки. Ранее сообщалось о 12 погибших и 34 пострадавших.

В Борисполе Киевской области под российский удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста".

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