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20 серпня 2026, 12:55

"Не дамо Одесі замерзнути": містян закликають підписати звернення до Кабміну

20 серпня 2026, 12:55
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Ілюстративне фото: kanaldom.tv
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В Одесі триває збір підписів під колективним зверненням до Кабінету Міністрів та Ради національної безпеки і оборони через ситуацію з підготовкою міста до опалювального сезону

Про це повідомила громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

За словами ініціаторів акції, будівництво 43 блочно-модульних котелень, на яке держава виділила 187 млн грн, досі не розпочалося. Через це в місті можуть виникнути проблеми з теплопостачанням взимку.

Збір підписів організував Одеський обласний осередок ГО "Захист Держави". Активісти закликають уряд невідкладно розібратися із ситуацією та забезпечити належну підготовку Одеси до опалювального сезону.

У четвер, 20 серпня, з 17:00 до 19:00 волонтери збиратимуть підписи на площі Привокзальній та площі Незалежності біля McDonald’s.

Збір підписів також триватиме до 21 серпня включно в офісах ГО "Захист Держави" за адресами:

  • вул. Сегедська, 8;
  • пров. Івана Луценка, 21/23, бізнес-центр "Ольвія" (вхід із Грецької площі).

Організатори закликають одеситів долучитися до ініціативи та підтримати звернення до центральної влади.

З повною версією колективного звернення можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше громадська організація "Захист Держави" заявила, що в Одесі – критична ситуаця з підготовкою до опалювального сезону. Станом на середину серпня роботи зі встановлення блочно-модульних котелень фактично не розпочалися.

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