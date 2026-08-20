Массированная атака РФ: на Киевщине пограничники с пулемета сбили крылатую ракету

Фото: ГНСУ

Во время сегодняшней массированной атаки России на Украину пограничники Киевской области уничтожили крылатую ракету, которая направлялась в сторону столицы

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает RegioNews.

Несмотря на сложность поражения такой цели из пулемета, пограничникам удалось ее уничтожить.

По словам военнослужащего с позывным Гадже, ракета летела на высоте до 50 метров и сбрасывала тепловые ловушки.

"Дал хорошую очередь, попал – сбили. Ракета упала в поле", – рассказал пограничник.

В результате поражения ракета упала за пределами населенных пунктов. На месте падения образовалась значительная воронка, а обломки разлетелись на большое расстояние.

"Пол поля засеяны осколками. Да, фермеру будет плохо, но главное – что люди остались живы", – добавил Гаджет.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия атаковала Украину разными типами ракет и дронов. В частности, враг применил баллистические ракеты Оникс, Циркон, Искандер-М и С-400, а также 36 крылатых ракет Х-101, Искандер-К и Х-59.

Кроме того, российские войска запустили 8 крылатых ракет "Калибр", 2 барражировочных боеприпаса "Бандероль" и 168 ударных дронов Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия".