Цены растут до небес: популярный овощ в Украине подорожал

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В Украине популярный овощ из борщового набора вырос в цене. Стало известно, какие теперь ценники в супермаркетах

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В настоящее время украинские производители предлагают белокочанную капусту по 15 – 22 гривны за килограмм. Это подорожание на 37%, если сравнивать с прошлой неделей. На минувшей неделе цена не превышала 18 гривен за килограмм.

В супермаркетах средние цены фиксировали следующие: Novus – 14,89 грн за килограмм, Metro – 19,90 грн, Auchan – 22,90 грн, Сильпо – 23 грн, АТБ – 27,49 грн, Megamarket – 31 грн.

Напомним, ранее эксперты говорили о том, что не стоит ждать подорожания хлеба. Стало известно, как цена будет расти в течение августа.