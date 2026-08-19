Цены растут до небес: популярный овощ в Украине подорожал
В Украине популярный овощ из борщового набора вырос в цене. Стало известно, какие теперь ценники в супермаркетах
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
В настоящее время украинские производители предлагают белокочанную капусту по 15 – 22 гривны за килограмм. Это подорожание на 37%, если сравнивать с прошлой неделей. На минувшей неделе цена не превышала 18 гривен за килограмм.
В супермаркетах средние цены фиксировали следующие: Novus – 14,89 грн за килограмм, Metro – 19,90 грн, Auchan – 22,90 грн, Сильпо – 23 грн, АТБ – 27,49 грн, Megamarket – 31 грн.
Напомним, ранее эксперты говорили о том, что не стоит ждать подорожания хлеба. Стало известно, как цена будет расти в течение августа.
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