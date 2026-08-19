Цены на бензин в Украине падают в бездну: какие ценники на АЗС

Фото из открытых источников

В Украине продолжают регулярно меняться цены на топливо. В частности, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стало известно, как изменились ценники на АЗС

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 19 августа средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 83,72 гривны за литр (-0,01 гривны);

бензин А-95 – 80,15 гривны за литр (-0,01 гривны);

бензин А-92 – 76,95 гривны за литр (-0,07 гривны);

дизтопливо – 92,10 гривны за литр (+0,02 гривны);

автогаз – 43,68 гривны за литр (+0,01 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.