Цены на бензин в Украине падают в бездну: какие ценники на АЗС
В Украине продолжают регулярно меняться цены на топливо. В частности, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стало известно, как изменились ценники на АЗС
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 19 августа средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 83,72 гривны за литр (-0,01 гривны);
- бензин А-95 – 80,15 гривны за литр (-0,01 гривны);
- бензин А-92 – 76,95 гривны за литр (-0,07 гривны);
- дизтопливо – 92,10 гривны за литр (+0,02 гривны);
- автогаз – 43,68 гривны за литр (+0,01 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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