В Одесі судили чоловіка за роботу на росіян: він втратив сина на війні

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В Одесі судили чоловіка за колабораціонізм. Виявилось, він працював на росіян під час окупації

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Це сталось під час окупації Херсона. Чоловік працював у росіян "інспектором відділу охорони". На суді він заявляв, що це неправда, проте правоохоронці надали докази і тоді чоловік заявив, що хотів просто влаштуватись на роботу, бо в окупації було важко вижити. Зарплату йому платили в російських рублях.

Відомо, що його син-військовий після початку повномасштабної війни загинув під час активних бойових дій на Сході України у жовтні 2025 року.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Також йому заборонили на 10 років обіймати посади у сфері державної служби і займатись правоохоронною діяльністю.

Нагадаємо, що 12 років проведе за гратами херсонець, який допомагав окупантам заволодіти водним транспортом місцевих жителів