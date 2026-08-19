20:35  19 серпня
На Волині водій збив дитину та втік
20:20  19 серпня
У Фастові провідник поїзда побив неповнолітнього хлопця
17:36  19 серпня
Підозрюється у хабарництві: суд зняв з посади керівника Миколаївського обласного ТЦК
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2026, 23:25

В Одесі судили чоловіка за роботу на росіян: він втратив сина на війні

19 серпня 2026, 23:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі судили чоловіка за колабораціонізм. Виявилось, він працював на росіян під час окупації

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Це сталось під час окупації Херсона. Чоловік працював у росіян "інспектором відділу охорони". На суді він заявляв, що це неправда, проте правоохоронці надали докази і тоді чоловік заявив, що хотів просто влаштуватись на роботу, бо в окупації було важко вижити. Зарплату йому платили в російських рублях.

Відомо, що його син-військовий після початку повномасштабної війни загинув під час активних бойових дій на Сході України у жовтні 2025 року.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Також йому заборонили на 10 років обіймати посади у сфері державної служби і займатись правоохоронною діяльністю.

Нагадаємо, що 12 років проведе за гратами херсонець, який допомагав окупантам заволодіти водним транспортом місцевих жителів

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
колаборант суд Одеса
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Ціни на бензин в Україні падають у прірву: які цінники на АЗС
19 серпня 2026, 23:55
Ціни зростають до небес: популярний овоч в Україні подорожчав
19 серпня 2026, 23:40
Ще шестеро дітей врятували з окупації з Херсонщини
19 серпня 2026, 22:55
Понад 20 атак за день: окупанти масовано били по Нікопольщині, є поранений
19 серпня 2026, 22:42
Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку
19 серпня 2026, 22:35
Окупанти скинули вибухівку з дрона на "швидку" у Херсоні
19 серпня 2026, 22:15
У Дніпрі викрили медсестру, яка за 12 тисяч продавала списання зі служби
19 серпня 2026, 21:55
Сили оборони вночі уразили склади БПЛА, міст та важливі об'єкти окупантів
19 серпня 2026, 21:45
Захист країни та активні дії: Президент окреслив пріоритети для міністра оборони
19 серпня 2026, 21:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »