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08 июня 2026, 18:50

Помогал оккупантам изымать лодки: херсонского коллаборанта приговорили к 12 годам тюрьмы

08 июня 2026, 18:50
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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12 лет проведет за решеткой херсонец, помогавший оккупантам завладеть водным транспортом местных жителей

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При публичном обвинении прокуроры Херсонской областной прокуратуры мужчина признан виновным в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Приговором суда ему назначено наказание – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с использованием водного транспорта, сроком на 15 лет.

Прокуроры доказали, что в мае 2022 года, во время оккупации Херсона, осужденный передал российским военным собственную моторную лодку и двигатель к нему.

Кроме того, мужчина помогал оккупантам устанавливать владельцев водного транспорта. В сопровождении вооруженных военных РФ он прибыл на один из причалов города, где провел инвентаризацию лодок, обозначая пригодные для нужд оккупационной армии буквой "Z". Также проверял документы собственников, требовал привести их в соответствие с российским законодательством и угрожал конфискацией имущества.

Свидетели в суде подтвердили, что осужденный перевозил российских военных, оружие и амуницию по водным путям региона.

В преддверии деоккупации Херсона он также помогал переправлять оккупантов и членов их семей на левобережье.

Своей вины мужчина не признал, утверждая, что перевозил исключительно гражданские лица.

В сентябре 2023 года стражи порядка задержали его на территории Николаевской области, где он скрывался от следствия.

Напомним, ранее на Купянщине правоохранители разоблачили двух коллаборантов, которые во время оккупации добровольно перешли на сторону врага и возглавили так называемую "налоговую службу".

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