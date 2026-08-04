Столичная прокуратура отсудила в Деснянском районе землю стоимостью 10 миллионов

Фото: Киевская городская прокуратура

По иску Деснянской окружной прокуратуры города суд обязал общество вернуть территориальной общине города Киева земельный участок в Деснянском районе города Киева площадью 0,3 га, освободив его от самочинно построенного здания

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Также судом признан недействительным договор аренды этого земельного участка, незаконно использовавшегося для обустройства автостоянки.

Речь идет о земельном участке площадью 0,3092 га стоимостью 10 млн. грн по ул. Милютенко в Деснянском районе города Киева.

Сначала на этом участке самочинно построили нежилое здание площадью всего 9,4 м2 и незаконно зарегистрировали право собственности на него. Впоследствии общество как владелец недвижимости получило от Киевсовета землю в аренду.

Прокуратура доказала в суде, что здание, зарегистрированное за обществом, является объектом самовольного строительства, поэтому подлежит сносу, а договор аренды земли под этим зданием – признанию недействительным.

Напомним, что Херсонская областная прокуратура через суд восстановила права государства на земельный участок площадью 10 гектаров лесохозяйственного назначения в Новорайской общине Бериславского района.