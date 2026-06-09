Издевательство над работником ТЦК в Одесском СИЗО: ГБР проверяет видео

Скриншот с видео

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения прав человека в ГУ "Одесский следственный изолятор". Основанием стало видео, распространенное в социальных сетях

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

На обнародованных кадрах видно, как один из удерживаемых в камере мужчин заставляет другого ползать по полу и приносить тапочки зубами.

По предварительной информации, пострадавшим может оказаться работник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Следователи ГБР проверяют достоверность видеозаписи, устанавливают всех участников инцидента, свидетелей и другие обстоятельства происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий.

В то же время установлено, что лицо, которое могло быть пострадавшим в одесском СИЗО, находится под стражей по подозрению в совершении других преступлений, в том числе в отношении мобилизованных граждан. ГБР также расследует эти эпизоды по ч. 3 ст. 127 УК Украины (пытки) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

В то же время в ГБР отмечают, что любые обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемым не могут оправдывать унижение достоинства человека, насилие или самосуд. Ответственность за правонарушение должно наступать исключительно в рамках закона и по решению суда.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, накануне RegioNews сообщало, что в сети распространили видео, где, вероятно, в Одесском СИЗО мужчину, которого называют представителем ТЦК, вынуждают вести себя как собака. Руководство Одесского следственного изолятора временно отстранено от исполнения служебных обязанностей.