Росія атакувала Одещину: поранено 16-річного хлопця

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок ворожого удару постраждав 16-річний хлопець.

Підліток отримав осколкове поранення. Його оперативно госпіталізували, медики надали постраждалому всю необхідну допомогу.

Жителів регіону вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі її оголошення необхідно негайно пройти до найближчого укриття та перебувати там до відбою небезпеки.

Нагадаємо, російські війська завдали удару по приватному сектору Запоріжжя, постраждала 76-річна жінка. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, зокрема вибито вікна.