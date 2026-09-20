В Виннице водительница выехала на встречную полосу: в её организме обнаружили пять видов наркотиков

Фото: полиция Винницкой области

В Виннице патрульные остановили 33-летнюю водитель автомобиля Renault Megane, которая нарушила правила дорожного движения и выехала на встречную полосу. Во время медицинского осмотра в ее организме обнаружили сразу пять видов наркотических веществ

Об этом сообщила полиция Винницкой области, передает RegioNews .

Инцидент произошел ночью 18 сентября по проспекту Коцюбинского. Патрульные остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения.

В ходе общения с водительской инспекторы заметили у нее признаки наркотического опьянения.

"Нарушительница согласилась пройти осмотр у врача-нарколога. В ее организме обнаружили пять видов наркотических веществ", - сообщили в патрульной полиции.

Кроме того, при осмотре автомобиля в салоне обнаружили бумажный сверток с измельченным веществом, внешне похожим на наркотическое.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу по установлению всех обстоятельств.

На водительницу составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также патрульные вынесли постановления за управление автомобилем без действующего полиса обязательного страхования и движение по встречной полосе.

Напомним, в Черкасской области автомобиль влетел в стену . 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стеной. В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия.