Развращал учениц во время занятий: в Хмельницкой области директора языковой школы взяли под стражу без залога
Суд взял под стражу без права внесения залога директора языковой школы из Хмельницкого, подозреваемого в развращении двух несовершеннолетних учениц
Об этом сообщается на сайте Хмельницкой областной прокуратуры, передает RegioNews .
"4 августа Хмельницкий городской районный суд применил к 58-летнему подозреваемому в растлении малолетней и несовершеннолетней девочек меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Ему сообщено о подозрении по частям 1, 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
По данным следствия, директор языкового центра, который также преподавал там английский язык, на занятиях совершал развратные действия в отношении двух учениц в возрасте 13 и 14 лет.
Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 19-летнего парня, который изнасиловал 13-летнюю падчерицу своего дяди . Ребенок долгое время молчал из-за угроз злоумышленника, но в конце концов рассказал правду.