Развращал учениц во время занятий: в Хмельницкой области директора языковой школы взяли под стражу без залога

Фото: прокуратура Украины

Суд взял под стражу без права внесения залога директора языковой школы из Хмельницкого, подозреваемого в развращении двух несовершеннолетних учениц

Об этом сообщается на сайте Хмельницкой областной прокуратуры, передает RegioNews .

"4 августа Хмельницкий городской районный суд применил к 58-летнему подозреваемому в растлении малолетней и несовершеннолетней девочек меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Ему сообщено о подозрении по частям 1, 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, директор языкового центра, который также преподавал там английский язык, на занятиях совершал развратные действия в отношении двух учениц в возрасте 13 и 14 лет.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 19-летнего парня, который изнасиловал 13-летнюю падчерицу своего дяди . Ребенок долгое время молчал из-за угроз злоумышленника, но в конце концов рассказал правду.