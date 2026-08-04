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04 августа 2026, 16:59

На Буковине разоблачили контрабанду сигарет более чем на 4,4 млн грн

04 августа 2026, 16:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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На украинско-молдовской границе в Черновицкой области разоблачена попытка незаконно вывезти из Украины 105 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога. Табачные изделия были спрятаны в специально оборудованном тайнике внутри газовой автоцистерны.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

25 июля в пункт пропуска "Мамалыга - Кривая" прибыл грузовой автомобиль MAN с цистерной. Водитель сообщил, что она пуста, и следует транзитом через Молдову в пункт пропуска "Мирное - Табаки" Одесской таможни.

Во время взвешивания таможенники установили, что транспортное средство почти на тонну тяжелее указанных в документах. После дополнительной проверки с помощью сканера в цистерне была обнаружена скрытая конструкция. Правоохранители демонтировали передний люк и обнаружили 280 коробов с сигаретами без акцизных марок — всего 105 тысяч пачек стоимостью более 4,4 млн грн.

При процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 53-летнему водителю логистической компании поставлено в известность о подозрении в контрабанде подакцизных товаров в крупном размере (ч. 2 ст. 201-4 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 300 тыс. грн залога.

На грузовик, автоцистерну и изъятые табачные изделия наложен арест. Санкция статьи предусматривает до 11 лет лишения свободы или штрафа.

Напомним, что в Закарпатье правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного производства и сбыта табака , которая охватывала весь цикл — от выращивания сырья до его поставки подпольным производителям сигарет.

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