Пожизненное заключение вместо 15 лет: на Буковине апелляция усугубила приговор агенту ФСБ

Фото: Офис Генерального прокурора

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и ужесточил наказание агенту российской спецслужбы, более десяти лет действовавшему в интересах государства-агрессора

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

41-летнему жителю Черновцов назначено пожизненное лишение свободы за государственную измену. Суд первой инстанции 29 июля 2026 года приговорил его к 15 годам заключения, однако прокуроры настояли на применении строжайшего наказания, предусмотренного законом.

Его 35-летний сообщник приговорен к 12 годам лишения свободы за незаконное распространение информации о перемещении вооружения и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст.114-2 УК Украины).

В суде прокуроры доказали, что осужденный начал действовать в интересах РФ еще более десяти лет назад. По заданию лица, находящегося на территории государства-агрессора, он проводил вербовочные беседы с жителями Буковины и привлекал их к пророссийским акциям.

После начала полномасштабного вторжения мужчина продолжил сотрудничество с российскими спецслужбами. Он помогал врагу противодействовать мобилизации и собирал разведывательную информацию о военной логистике в регионе.

В частности, агент фиксировал движение железнодорожных вагонов с оружием и боеприпасами по территории Черновицкой области, а также разведывал территорию местного аэропорта. Он снимал взлетную полосу, административные и складские здания, забор и возможные пути доступа к объекту.

Собранные фото, видео и текстовые сообщения мужчина передавал российскому куратору через Telegram.

Для выполнения одной из задач он привлек знакомого, который зафиксировал движение военного эшелона, сообщил количество контейнеров и передал видеозапись.

Агент был задержан в октябре 2024 года в Черновцах после отправки представителю ФСБ очередного отчета.

В суде он вины не признал и отрицал сотрудничество с российской спецслужбой. В то же время, собранные в ходе расследования и предоставленные прокурорами доказательства подтвердили его длительную деятельность в пользу государства-агрессора.

Напомним, что в Харькове разоблачили агента РФ, который готовил тайники со взрывчаткой для терактов в центре города. Его поймали "на горячем".