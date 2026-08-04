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04 августа 2026, 18:19

Ударил ножом в живот неподалеку от компании молодежи: на Днепропетровщине будут судить рецидивиста

04 августа 2026, 18:19
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Во время конфликта 44-летний фигурант нанес потерпевшему удар ножом в живот. Молодого человека госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло 7 июня в ночное время на бульваре имени Шевченко в городе Покров. В ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемый подошел к компании незнакомых молодых людей.

Во время общения между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ножом нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

Правоохранители провели необходимые следственные действия, осмотрели место происшествия, изъяли доказательства, установили свидетелей и очевидцев преступления, а также личность нападающего. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель.

Следователи отдела полиции №2 Никопольского РУП завершили досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 УК Украины и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что прокуроры Голованевской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 44-летнему жителю Головановского района в умышленном убийстве , совершенном по корыстным поводам.

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