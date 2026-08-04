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04 августа 2026, 18:57

ЗАЭС пережила 12-й блекаут в год: станция около часа питалась от дизель-генераторов

04 августа 2026, 18:57
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Фото: EPA/UPG
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Запорожская АЭС 4 августа потеряла внешнее электроснабжение и около часа работала на дизель-генераторах, являющихся резервным источником питания для обеспечения ядерной безопасности.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает RegioNews .

Отмечается, что в 14:20 энергоснабжение на ЗАЭС возобновлено.

Это уже 12 блекаут Запорожской АЭС с начала 2026 года и 24 - с начала российской оккупации станции. То есть половина всех блекаутов ЗАЭС за время оккупации пришлась именно на 2026 год.

В Энергоатоме напомнили, что аналогичная ситуация произошла всего несколько дней назад – 1 августа.

"Каждая потеря внешнего питания создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности. Зависимость крупнейшей атомной электростанции Европы от дизель-генераторов недопустима и является очередным свидетельством критических рисков, вызванных незаконной оккупацией Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины и ее законного оператора – АО НАЭК "Энергоатом" – может гарантировать безопасную эксплуатацию станции.

Напомним, что на Запорожской атомной электростанции 14 июля произошел блекаут – десятый с начала года, внешнее электропитание уже восстановили.

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