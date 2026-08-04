В Кировоградской области мужчине сообщили о подозрении в жестокой расправе

Фото: прокуратура Кировоградской области

Прокуроры Голованевской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 44-летнему жителю Голованевского района в умышленном убийстве, совершенном по корыстным мотивам

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным следствия, у мужчины был долг перед местной жительницей и, чтобы не возвращать заемные средства, решил лишить ее жизни. Для этого он заранее взял с собой молоток и пришел в дом женщины якобы для разговора по долгу.

Во время общения между ними возник конфликт. Воспользовавшись моментом, когда потерпевшая отвернулась, подозреваемый нанес ей многочисленные удары молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После этого мужчина проник в дом погибшей, где пытался найти записи, подтверждающие его долговые обязательства. Не обнаружив их, он покинул место преступления.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Одессе разоблачили мужчину, который, по данным следствия, заказал убийство судьи одного из районных судов города, чтобы завладеть его имуществом и деньгами.